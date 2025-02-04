В РФС объяснили, почему Дзюба был оштрафован на 250 тыс. рублей за резонансное интервью

Председатель комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Стукалов высказался относительно решения оштрафовать нападающего «Акрона» Артёма Дзюбу на 250 тыс. рублей в связи с интервью, опубликованным в минувшем ноябре.
«Сегодня мы рассмотрели высказывания футболиста Артёма Дзюбы в интервью телеканалу «Матч ТВ». Изучили текст беседы, а также лингвистическую экспертизу, представленную вместе с обращением. На заседании заслушали представителей игрока и клуба «Локомотив». На основе данных документов и полученных пояснений члены комитета пришли к выводу, что в данном интервью содержались слова, умаляющие деловую репутацию субъектов футбола.
Регламент по этике обязывает субъектов футбола уважать и гарантировать неприкосновенность чести, достоинства и деловой репутации других субъектов футбола, поэтому игрок был оштрафован на 250 тыс. рублей», — приводит слова Стукалова пресс-служба РФС на официальном сайте.
Напомним, в указанном интервью российский нападающий поделился взглядом на ситуацию с его уходом из «Локомотива», а также подверг критике генерального директора железнодорожников Владимира Леонченко.
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