Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В РФС объяснили, почему Дзюба был оштрафован на 250 тыс. рублей за резонансное интервью

В РФС объяснили, почему Дзюба был оштрафован на 250 тыс. рублей за резонансное интервью
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Стукалов высказался относительно решения оштрафовать нападающего «Акрона» Артёма Дзюбу на 250 тыс. рублей в связи с интервью, опубликованным в минувшем ноябре.

«Сегодня мы рассмотрели высказывания футболиста Артёма Дзюбы в интервью телеканалу «Матч ТВ». Изучили текст беседы, а также лингвистическую экспертизу, представленную вместе с обращением. На заседании заслушали представителей игрока и клуба «Локомотив». На основе данных документов и полученных пояснений члены комитета пришли к выводу, что в данном интервью содержались слова, умаляющие деловую репутацию субъектов футбола.

Регламент по этике обязывает субъектов футбола уважать и гарантировать неприкосновенность чести, достоинства и деловой репутации других субъектов футбола, поэтому игрок был оштрафован на 250 тыс. рублей», — приводит слова Стукалова пресс-служба РФС на официальном сайте.

Напомним, в указанном интервью российский нападающий поделился взглядом на ситуацию с его уходом из «Локомотива», а также подверг критике генерального директора железнодорожников Владимира Леонченко.

Артём Дзюба Подробнее
Материалы по теме
Артём Дзюба оштрафован на 250 тыс. рублей за резонансное интервью — источник

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android