«Зенит» вышел на матч с ЦСКА в футболках в поддержку Караваева

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» вышли на второй матч Winline Зимнего Кубка РПЛ с ЦСКА в футболках в поддержку крайнего защитника сине-бело-голубых Вячеслава Караваева, который пропустит оставшуюся часть нынешнего сезона из-за разрыва ахиллова сухожилия.

«Кара, держись, мы с тобой», — было написано на футболках игроков «Зенита».

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В нынешнем сезоне 29-летний Караваев провёл 18 матчей за «Зенит» во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий. Действующий контракт футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2026 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет € 5 млн.

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