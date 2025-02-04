Гафин: Бителло — значимый для нас футболист, который оказывает влияние на игру команды

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением о ситуации с полузащитником Бителло, который с опозданием прибыл на зимний сбор бело-голубых. Ранее в СМИ появлялась информация, что бразильский футболист хотел покинуть московский клуб. Интерес к Бителло проявлял «Ботафого».

— Какое развитие событий может быть дальше — продажа, продление контракта?

— Мы рассмотрим различные варианты — все будет зависеть от того, что есть «на столе». Бителло — значимый для нас футболист, который оказывает влияние на игру команды и на результат. Мы заинтересованы выстраивать дальнейшее взаимодействие так, чтобы были довольны и клуб, и игрок, — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Бителло сыграл за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и 10 результативными передачами.