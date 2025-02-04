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Стала известна примерная сумма, которую «Ривер Плейт» предложил «Краснодару» за Кастаньо

Стала известна примерная сумма, которую «Ривер Плейт» предложил «Краснодару» за Кастаньо
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Стала известна приблизительная сумма, которую аргентинский «Ривер Плейт» предложил «Краснодару» за колумбийского полузащитника Кевина Кастаньо.

Как сообщает LPM, точная сумма не раскрывается, однако предполагается, что в рамках первого предложения южноамериканский клуб готов заплатить от 7 до $ 8 млн.

Ранее сообщалось, что клубы достигли устной договорённости по трансферу футболиста.

В текущем сезоне 24-летний Кастаньо принял участие в 21 матче за «Краснодар» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами, проведя на поле в общей сложности 954 минуты. Его контракт с российским клубом рассчитан до 2028 года.

Напомним, «быки» ушли на зимнюю паузу в качестве лидера нынешнего сезона РПЛ, набрав 39 очков после 18 матчей и лишь по дополнительным показателям опережая «Зенит».

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Источник: «Краснодар» и «Ривер Плейт» достигли договорённости о переходе Кастаньо
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