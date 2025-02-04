Стала известна примерная сумма, которую «Ривер Плейт» предложил «Краснодару» за Кастаньо

Стала известна приблизительная сумма, которую аргентинский «Ривер Плейт» предложил «Краснодару» за колумбийского полузащитника Кевина Кастаньо.

Как сообщает LPM, точная сумма не раскрывается, однако предполагается, что в рамках первого предложения южноамериканский клуб готов заплатить от 7 до $ 8 млн.

Ранее сообщалось, что клубы достигли устной договорённости по трансферу футболиста.

В текущем сезоне 24-летний Кастаньо принял участие в 21 матче за «Краснодар» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами, проведя на поле в общей сложности 954 минуты. Его контракт с российским клубом рассчитан до 2028 года.

Напомним, «быки» ушли на зимнюю паузу в качестве лидера нынешнего сезона РПЛ, набрав 39 очков после 18 матчей и лишь по дополнительным показателям опережая «Зенит».