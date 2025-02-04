Сергей Семак оценил адаптацию Луиса Энрика в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, как происходит адаптация нападающего Луиса Энрике, за которого команда из Санкт-Петербурга заплатила бразильскому «Ботафого» более € 30 млн.

«У нас достаточно большая группа футболистов из Бразилии, в плане бытовом проще адаптироваться. Игровые кондиции исходят из того, что Луис провёл определённое время в Европе.

В этом отношении уже есть некая разница между бразильским и испанским чемпионатами. В России будет немного проще. Тому же Венделу, который пришёл из Португалии, достаточно сложно было адаптироваться, тому же Малкому — сложно. Клаудиньо, наоборот, достаточно быстро влился.

Вопрос индивидуальный, насколько быстро игрок почувствует себя своим в коллективе.

Хватает ли времени до рестарта сезона, чтобы внедрить новичков? Тренер должен принимать ситуацию такой, какая есть. Каждому наставнику хочется, чтобы с начала подготовки игроки были в распоряжении, но, как правило, такого не бывает.

Будем смотреть по ходу, хотелось бы, чтобы пораньше новички приехали, адаптировались и мы посмотрели их в матчах по ходу турнира. Но не всегда так получается, ничего страшного», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Луис Энрике подписал контракт с «Ботафого» в феврале прошлого года, перейдя из севильского «Бетиса». В сезоне-2024 форвард провёл за свой клуб 38 матчей во всех турнирах, забив семь голов и сделав три результативные передачи.