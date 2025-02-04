Олег Терёхин — о трансфере Касереса: в оборону «Динамо» пригодится всё

Бывший российский футболист Олег Терёхин прокомментировал возможный переход защитника сборной Парагвая и аргентинского «Лануса» Хуана Касереса в московское «Динамо». Ранее стало известно, что между клубами достигнута полная договорённость по поводу трансфера.

«Если руководство «Динамо» ищет футболиста на позицию правого защитника, значит, им нужен Касерес. До этого были новости о Хлусевиче, но что-то не вышло. Динамовцам также пригодились бы центральные защитники, а не только крайние. В оборону «Динамо» пригодится всё (смеётся)», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Касерес сыграл за «Ланус» два матча во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.