«Зенит» — ЦСКА: Дуглас Сантос открыл счёт в матче на 49-й минуте

В эти минуты идёт матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором встречаются «Зенит» и ПФК ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Встречу обслуживает российская бригада арбитров, которую возглавляет Артём Чистяков. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

На 49-й минуте счёт в игре открыл защитник «Зенита» Дуглас дос Сантос.

Напомним, в турнире принимают участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов».

По формату турнира команды разделены на две группы. Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое и третье места. Решающая встреча турнира состоится 11 февраля, в финале сыграют победители групп.

Обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023 и 2024 годах становился московский «Спартак».

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