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«Челси» объявил о подписании восьмилетнего контракта с хавбеком из «Сент-Этьена»

«Челси» объявил о подписании восьмилетнего контракта с хавбеком из «Сент-Этьена»
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«Челси» на своём официальном сайте объявил о переходе 19-летнего полузащитника Матиса Амугу из «Сент-Этьена». Контракт с французским футболистом рассчитан на восемь лет.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «синие» заплатили € 15 млн за 19-летнего игрока.

Фото: chelseafc.com

Амугу является выпускником академии «Сент-Этьена». В составе взрослой команды полузащитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне Амугу сыграл 18 матчей во всех соревнованиях. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

После 24 туров чемпионата Англии «Челси» набрал 43 очка и занимает четвёртое место.

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