Экс-полузащитник «Химок» продолжит карьеру во французской Лиге 1

Бывший полузащитник подмосковных «Химок» Роман Мори Гбане, первую половину нынешнего сезона защищавший цвета португальского «Жил Висенте», подписал контракт с французским «Реймсом», сообщает портал Transfermarkt.

Срок соглашения не называется. Сумма трансфера составила € 5 млн.

В 18 матчах текущего сезона чемпионата Португалии 24-летний ивуариец забил один гол. Он выступал за «Химки» в сезоне-2022/2023, сыграв в 22 встречах в РПЛ и сделав одну результативную передачу.

На данный момент «Реймс» занимает 13-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 с 22 очками. Также клуб из региона Шампань продолжает участие в Кубке Франции-2024/2025, дойдя до 1/8 финала, выбив в предыдущей стадии «Монако» — 1:1 (пен. 3:1).