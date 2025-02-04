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Роналду: фанаты «Барселоны» хотели задеть меня, а я стремился забить, чтобы заткнуть их

Роналду: фанаты «Барселоны» хотели задеть меня, а я стремился забить, чтобы заткнуть их
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Бывший нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду вспомнил об атмосфере на домашнем стадионе «Барселоны» «Камп Ноу» во время очных матчей этих команд.

«Мне нравилось играть там [на «Камп Ноу»] и забивать голы. Это был стадион, где меня пытались задеть, освистывали. Там была другая аура. Мне было всё равно на их оскорбления. Я просто думал, как забить, чтобы заткнуть этих людей. Мне больше нравилось забивать на «Камп Ноу», чем на «Сантьяго Бернабеу», — сказал Роналду в интервью журналисту Эду Агирре.

Португальский футболист выступал в составе «Реала» с 2009 по 2018 год. За этот период он принял участие в 438 матчах во всех турнирах, в которых отметился 450 голами.

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