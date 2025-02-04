«Ростов» не будет подписывать экс-вратаря «Спартака» Александра Селихова

Бывший вратарь московского «Спартака» Александр Селихов, который на данный момент является свободным агентом, не присоединится к «Ростову». Об этом сообщили «РБ Спорт».

По информации СМИ, ранее клубу был предложен вариант с подписанием Александра Селихова в качестве свободного агента, однако в «Ростове» приняли решение не подписывать вратаря.

22 января московский «Спартак» объявил о расторжении контракта с вратарём Александром Селиховым по соглашению сторон.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Александр Селихов не провёл ни одного матча. На счету голкипера восемь игр в Фонбет Кубке России, три из которых — «на ноль».