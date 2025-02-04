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Хомуха объяснил, зачем ЦСКА нужен опорный полузащитник Вильягра

Хомуха объяснил, зачем ЦСКА нужен опорный полузащитник Вильягра
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о намерении армейцев приобрести полузащитника клуба «Ривер Плейт» Родриго Вильягру.

«У ЦСКА достаточно высокая конкуренция в центре поля. Может, Вильягру подписывают из-за отношения цена/качество. Я так понимаю, Пьянич в ЦСКА до конца чемпионата, а потом будет сделана ставка на аргентинца.

Хотя сейчас в стане армейцев подрастает молодой футболист Кисляк, который так или иначе соответствует требованиям, но у него недостаточно опыта для этой позиции. Если Вильягра будет приобретён, это вклад на будущее», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ЦСКА ушёл на зимнюю паузу на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ с 31 очком.

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