Деменко: у «Спартака» есть деньги, чтобы в клубе проводить чистку футболистов

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко высказался о трансферной политике, проводящейся в стане красно-белых.

«Прекрасно нужно понимать, что футболисты, которые находились в «Спартаке», приходили при другом тренере и спортивном директоре. Поэтому сейчас в клубе идёт чистка, что является правильным решением. А почему идёт чистка? Потому что у «Спартака» есть деньги! Клуб на замену этим футболистам покупает других, которых хочет видеть Станкович. Без чистки футболисты будут просто сидеть и получать зарплату. А для клуба это невыгодный вариант.

Видно, что в «Спартаке» идёт очень серьёзная история по подписанию футболистов после прихода Кахигао. После того как клуб приблизился к лидирующей тройке, руководители «Спартака» начали прислушиваться к Станковичу. У них нет другого варианта. Поэтому новый спортивный директор максимально показывает свою работу. Но надо смотреть, оправдаются ли эти суммы», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме Николай Наумов: большие перемены не идут на пользу «Спартаку»

Самые титулованные футбольные клубы России: