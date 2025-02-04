Cборная КНДР изъявила желание сыграть товарищеский матч с Россией

Менеджер сборной КНДР Ким Чун Джин заявил, что национальная команда этой страны рассматривает возможность проведения товарищеского матча с Россией.

«Российские клубы в порядке, у нас были хорошие игры с ними. Мы с нетерпением ждём возможности провести этот матч со сборной России в даты игр ФИФА. Встречи с вашей сборной — это нормальная практика для национальных команд», — приводит слова Джина «Матч ТВ».

Напомним, ранее сборная КНДР провела товарищеские матчи с командами российской Первой лиги. 2 февраля азиатская команда обыграла со счётом 1:0 «Тюмень», а сегодня, 4 февраля, северокорейцы сыграли вничью с калининградской «Балтикой» (1:1).

Сборная России свой последний товарищеский матч провела 19 ноября 2024 года, разгромив команду Сирии со счётом 4:0.