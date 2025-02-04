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Роналду показал процедуру своего восстановления после матча, упомянув скорое 40-летие

Роналду показал процедуру своего восстановления после матча, упомянув скорое 40-летие
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39-летний нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду в своём аккаунте в социальной сети поделился фотографией того, как он проходит процесс восстановления после матча.

«Последняя криопроцедура перед 40-летием», — сопроводил фото этим комментарием португальский футболист.

Фото: Из личного архива Криштиану Роналду

В среду, 5 февраля, Роналду исполнится 40 лет.

Во вторник, 3 февраля, состоялся матч азиатской Лиги чемпионов, в котором «Аль-Наср» разгромил «Аль-Васль». В данной встрече Роналду оформил дубль. Всего в нынешнем сезоне португальский футболист принял участие в 25 играх во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и четырьмя результативными передачами.

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