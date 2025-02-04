Лакович: Станкович невероятно счастлив в Москве и получает удовольствие от работы

Директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович высказался о главном тренере московского «Спартака» Деяне Станковиче.

«Я знаком с Деяном. Он был капитаном сборной Сербии, когда я являлся исполнительным директором национальной федерации футбола. Мы сохраняем хорошие отношения, виделись недавно на рождественских каникулах. Могу сказать, что Деян невероятно счастлив здесь, в Москве, и получает удовольствие от работы», — приводит слова Лаковича «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 37 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с «Оренбургом». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.