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Лакович: Станкович невероятно счастлив в Москве и получает удовольствие от работы

Лакович: Станкович невероятно счастлив в Москве и получает удовольствие от работы
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Директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович высказался о главном тренере московского «Спартака» Деяне Станковиче.

«Я знаком с Деяном. Он был капитаном сборной Сербии, когда я являлся исполнительным директором национальной федерации футбола. Мы сохраняем хорошие отношения, виделись недавно на рождественских каникулах. Могу сказать, что Деян невероятно счастлив здесь, в Москве, и получает удовольствие от работы», — приводит слова Лаковича «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 37 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с «Оренбургом». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.

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