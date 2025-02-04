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«Балтика» сыграла вничью со сборной КНДР в товарищеском матче

В Белеке (Турция) завершился товарищеский матч, в котором калининградская «Балтика» в рамках тренировочных сборов сыграла вничью с национальной командой КНДР (1:1).

Счёт уже на девятой минуте встречи открыл полузащитник балтийцев Евгений Чернов, однако уже через две минуты северокорейцы восстановили равновесие усилиями Джо Гука. Этот счёт остался неизменным до конца матча.

Отметим, что на 81-й минуте калининградцы остались в меньшинстве после удаления хавбека Андрея Менделя.

Напомним, ранее сборная КНДР провела товарищескую игру с ещё одним представителем российской Первой лиги — «Тюменью». В той встрече азиатская команда праздновала победу со счётом 1:0. 11 февраля команда Северной Кореи встретится в очередном товарищеском матче с «Ленинградцем», выступающем во Второй лиге.