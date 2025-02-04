Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» объявила о продлении контракта с Альфонсо Дэвисом до 2030 года

«Бавария» объявила о продлении контракта с Альфонсо Дэвисом до 2030 года
Комментарии

«Бавария» на своём официальном сайте объявила о пролонгации трудового соглашения с 24-летним крайним защитником Альфонсо Дэвисом до 2030 года.

Фото: fcbayern.com

Ранее в СМИ активно появлялась информация об интересе к 24-летнему игроку от мадридского «Реала». Сообщалось, что «сливочные» готовы предложить Дэвису более высокую зарплату, чем «Бавария».

Канадский футболист перешёл в мюнхенский клуб зимой 2019 года. За этот период Дэвис принял участие в 220 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 34 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Альфонсо Дэвис Подробнее
Материалы по теме
Мануэль Нойер прокомментировал продление контракта с «Баварией»

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android