«Бавария» объявила о продлении контракта с Альфонсо Дэвисом до 2030 года

«Бавария» на своём официальном сайте объявила о пролонгации трудового соглашения с 24-летним крайним защитником Альфонсо Дэвисом до 2030 года.

Фото: fcbayern.com

Ранее в СМИ активно появлялась информация об интересе к 24-летнему игроку от мадридского «Реала». Сообщалось, что «сливочные» готовы предложить Дэвису более высокую зарплату, чем «Бавария».

Канадский футболист перешёл в мюнхенский клуб зимой 2019 года. За этот период Дэвис принял участие в 220 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 34 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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