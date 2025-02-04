Кахигао улетел в Барселону, чтобы закрыть сделки по переходу Илича и Гарсии в «Спартак»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао улетел в Барселону для завершения сделок по нападающему греческого АЕКа Леви Гарсии и полузащитнику «Торино» Ивану Иличу. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В Барселоне два новичка пройдут медобследование, после чего обе сделки должны быть закрыты.

В нынешнем сезоне Леви Гарсия сыграл за АЕК 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Иван Илич провёл за итальянский клуб во всех турнирах 13 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.