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«Зенит» готов увеличить предложение до € 38 млн за трансфер Уэсли — BolaVip

«Зенит» готов увеличить предложение до € 38 млн за трансфер Уэсли — BolaVip
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«Зенит» готов увеличить предложение для «Фламенго» за трансфер правого защитника Уэсли Франсы до € 38 млн. Об этом сообщает BolaVip.

По информации источника, санкт-петербургский клуб рассматривает вариант с тем, чтобы заплатить € 30 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 8 млн — в виде бонусов.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил красно-чёрным сумму в € 30 млн, однако они отказались, желая выручить больше с продажи Уэсли.

В сезоне-2024 Уэсли сыграл за «Фламенго» 31 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 9 млн.

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