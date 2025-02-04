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Хомуха: Сулейманов поехал в МЛС подзаработать, следующий шаг — возвращение в РПЛ

Хомуха: Сулейманов поехал в МЛС подзаработать, следующий шаг — возвращение в РПЛ
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Российский тренер Дмитрий Хомуха уверен, что нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, ранее подписавший контракт с клубом «Спортинг Канзас-Сити», не задержится в МЛС.

«Шапи Сулейманов поехал в МЛС, чтобы подзаработать. Думаю, условия ему предложили значительно выгоднее, чем в Греции. Не думаю, что Шапи потом сможет вернуться в Европу хотя бы в Грецию. Следующий шаг — возвращение в РПЛ», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Нынешний сезон 25-летний Сулейманов начал в составе греческого «Ариса», в составе которого провёл 12 матчей в чемпионате Греции, забив один гол и сделав одну результативную передачу.

Магомед-Шапи является выпускником академии «Краснодара». В составе взрослой команды «быков» он принял участие в 124 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и восемью результативными передачами.

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