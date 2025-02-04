«Зенит» победил ЦСКА в серии пенальти матча Winline Зимнего Кубка РПЛ

Завершился матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором встречались «Зенит» и ПФК ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Встречу обслуживала российская бригада арбитров, которую возглавлял Артём Чистяков. Основное время матча закончилось со счётом 2:2, однако в серии пенальти сильнее оказался «Зенит» (4:1).

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

На 49-й минуте счёт в игре открыл защитник «Зенита» Дуглас дос Сантос. На 57-й минуте полузащитник красно-синих Матвей Кисляк восстановил равновесие. На 88-й минуте нападающий Артём Шуманский вывел ЦСКА вперёд. На 90+3-й минуте форвард Александр Соболев забил второй мяч сине-бело-голубых в матче.

Напомним, в турнире принимают участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов».

По формату турнира команды разделены на две группы. Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое и третье места. Решающая встреча турнира состоится 11 февраля, в финале сыграют победители групп.

Обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023 и 2024 годах становился московский «Спартак».

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