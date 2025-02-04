Ещё один испанец вошёл в тренерский штаб «Химок»

Подмосковные «Химки» в телеграм-канале объявили о присоединении к тренерскому штабу команды испанского специалиста Андони Сесмы.

Последним местом работы испанца был старейший клуб Ирана «Эстегляль». В «Химках» 25-летний специалист будет отвечать за физическую подготовку и восстановление игроков.

Напомним, нынешним главным тренером подмосковной команды является также испанец Франк Артига.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 игр и находится в зоне стыковых матчей. В своём последнем товарищеском матче в рамках тренировочных сборов «Химки» уступили «СКА-Хабаровску» со счётом 2:3.

Вторая часть текущего сезона РПЛ возобновится 28 февраля.