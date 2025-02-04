Экс-игрок «Динамо» Точилин высказался о возможном уходе Карпина из «Ростова»

Бывший защитник московского «Динамо» Александр Точилин поделился мнением о возможном уходе Валерия Карпина из «Ростова» по окончании текущего сезона.

«Карпин уйдёт из «Ростова» в конце сезона? Не знаю, правда это или нет. Рано или поздно он, наверное, покинет «Ростов». По-любому (смеётся). В конце этого сезона или в конце следующего, ответит только сам Валерий Георгиевич.

Не нужна ли Карпину более амбициозная команда, чем нынешний «Ростов»? Я думаю, что он изначально соглашался на те задачи, которые ставились перед ним в «Ростове». Соответственно, когда ты работаешь без давления — это тоже не самый плохой вариант», — приводит слова Точилина Metaratings.

Ранее Валерий Карпин заявил, что устал и может покинуть команду по окончании текущего сезона.