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Экс-игрок «Динамо» Точилин высказался о возможном уходе Карпина из «Ростова»

Экс-игрок «Динамо» Точилин высказался о возможном уходе Карпина из «Ростова»
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Бывший защитник московского «Динамо» Александр Точилин поделился мнением о возможном уходе Валерия Карпина из «Ростова» по окончании текущего сезона.

«Карпин уйдёт из «Ростова» в конце сезона? Не знаю, правда это или нет. Рано или поздно он, наверное, покинет «Ростов». По-любому (смеётся). В конце этого сезона или в конце следующего, ответит только сам Валерий Георгиевич.

Не нужна ли Карпину более амбициозная команда, чем нынешний «Ростов»? Я думаю, что он изначально соглашался на те задачи, которые ставились перед ним в «Ростове». Соответственно, когда ты работаешь без давления — это тоже не самый плохой вариант», — приводит слова Точилина Metaratings.

Ранее Валерий Карпин заявил, что устал и может покинуть команду по окончании текущего сезона.

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