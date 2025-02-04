Дмитрий Гафин: вопроса о возвращении Захаряна в «Динамо» на повестке нет

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможном возвращении полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в московский клуб.

— Вы говорили, что внимательно следите за карьерой Арсена Захаряна в Испании. Нет ли темы с его возможным возвращением в «Динамо» на правах аренды?

— Эта тема была кем-то выдумана — и такого вопроса на повестке как не было, так и нет. Но в случае, если обстоятельства изменятся, мы всегда будем родным домом для Арсена. Он об этом знает, — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне Захарян сыграл всего один матч за испанский клуб из-за травм. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.