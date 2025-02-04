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Голкипер «Сочи» Никита Карабашев продолжит карьеру в «Соколе»

Голкипер «Сочи» Никита Карабашев продолжит карьеру в «Соколе»
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Голкипер «Сочи» Никита Карабашев проведёт оставшуюся часть нынешнего сезона в саратовском «Соколе», сообщает пресс-служба южан.

В сезоне-2024/2025 22-летний голкипер провёл семь матчей за «Сочи», в трёх из которых оставил свои ворота в неприкосновенности. Этот сезон стал первым для вратаря в команде Роберто Морено. Ранее в течение двух сезонов он защищал цвета «Ленинградца».

Первую часть текущего сезона Первой лиги команда из Краснодарского края завершила на четвёртом месте с 37 очками, находясь в зоне стыковых матчей за выход в РПЛ и являясь второй командой чемпионата по забитым мячам (36). «Сокол» идёт на 16-м месте с 19 очками, находясь, в свою очередь, в зоне вылета.

Вторая часть сезона-2024/2025 Первой лиги стартует 1 марта.

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