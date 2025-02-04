Результаты матчей Winline Зимнего Кубка РПЛ 4 февраля

4 февраля состоялись две встречи в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ. Представляем вашему вниманию результаты игр, прошедших в указанный день.

Результаты матча Зимнего Кубка РПЛ 4 февраля:

«Краснодар» — «Динамо» Москва — 1:0;

«Зенит» — ЦСКА — 2:2 (4:1 пен.).

В турнире принимают участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов».

По формату турнира команды разделены на две группы. Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое и третье места. Решающая встреча турнира состоится 11 февраля, в финале сыграют победители групп.

Обладателем Winline Зимнего Кубка РПЛ в 2023-м и 2024-м становился московский «Спартак».

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