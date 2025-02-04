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Защитнику «Тоттенхэма» Дрэгушину предстоит операция в результате травмы в матче ЛЕ

Защитнику «Тоттенхэма» Дрэгушину предстоит операция в результате травмы в матче ЛЕ
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Защитник «Тоттенхэма» Раду Дрэгушин в ближайшее время будет прооперирован, сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Напомним, румын получил разрыв передней крестообразной связки правого колена в домашнем матче 8-го тура общего группового этапа Лиги Европы со шведским «Эльфсборгом» (3:0).

В текущем сезоне АПЛ 23-летний Дрэгушин провёл 16 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. В Лиге Европы на его счету семь игр, так же без голов и передач.

На данный момент «Тоттенхэм» занимает лишь 14 место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 27 очков после 24 матчей. Общий этап Лиги Европы команда Ангелоса Постекоглу завершила на четвёртой строчке, оформив прямой выход в 1/8 финала.

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