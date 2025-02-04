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«Пари НН» объявил о годичной аренде 25-летнего форварда Тьяго Весино

«Пари НН» объявил о годичной аренде 25-летнего форварда Тьяго Весино
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«Пари Нижний Новгород» на своём официальном сайте объявил о переходе 25-летнего центрального нападающего Тьяго Весино из аргентинского клуба «Велес Сарсфилд» на правах аренды. Срок соглашения с уругвайским футболистом рассчитан на год. У «Пари НН» есть опция выкупа.

«Мы приветствуем Тьяго Весино в Нижнем Новгороде. Желаем успехов, как можно больше результативных действий и побед вместе с «Пари НН»!» — написано на официальном сайте нижегородского клуба.

В главной лиге Уругвая нападающий провёл 114 матчей, в которых забил 32 мяча и отдал 14 результативных передач. В чемпионате Аргентины футболист провёл 20 встреч и отдал одну результативную передачу. В чемпионате Чили на счету Весино 14 игр, в которых он отметился семь раз и сделал одну результативную передачу.

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