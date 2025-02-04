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Ерохин: по матчам «Зенита» видно, что у Соболева больше уверенности

Ерохин: по матчам «Зенита» видно, что у Соболева больше уверенности
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу своей команды над ЦСКА (2:2 (пен. 4:1)) в сегодняшнем матче группы B Winline Зимнего Кубка РПЛ, а также высказался о состоянии нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева, отметившегося голом.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 2
4 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 дос Сантос – 49'     1:1 Кисляк – 57'     1:2 Шуманский – 88'     2:2 Соболев – 90+3'    

«Результат в любом случае даёт положительные эмоции даже благодаря победе в серии пенальти, а также забили в конце матча. По играм и сборам видно, что у Соболева больше уверенности в себе. Мы поздравили его с голом и победой. Но на сборах ничего не значит забивать, самое главное — в чемпионате», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

7 февраля подопечные Сергея Семака сыграют с «Ростовом» во втором матче на турнире.

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