Игрок «Зенита» Ерохин прокомментировал победу над ЦСКА

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о победе в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с ЦСКА (2:2 (4:1 пен.)).

«В спорте в целом, а также в официальных и товарищеских матчах всегда все спортсмены хотят выигрывать. Неважно, серия пенальти после тренировки или игры. В любом случае есть спортивный азарт, ведь ты хочешь победить. В матче с ЦСКА это тоже было», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На 49-й минуте счёт в игре открыл защитник «Зенита» Дуглас дос Сантос. На 57-й минуте полузащитник красно-синих Матвей Кисляк восстановил равновесие. На 88-й минуте нападающий Артём Шуманский вывел ЦСКА вперёд. На 90+3-й минуте форвард Александр Соболев забил второй мяч сине-бело-голубых в матче.

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