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Ерохин: на тренировках «Зенита» чувствуется класс Луиса Энрике

Ерохин: на тренировках «Зенита» чувствуется класс Луиса Энрике
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о нападающем сине-бело-голубых Луисе Энрике, перешедшем в санкт-петербургский клуб нынешней зимой.

«Мы хорошо встретили Луиса Энрике. Он ещё осваивается, как и многие другие ребята. Мы все ему помогаем, чтобы он освоился, хорошо себя чувствовал и демонстрировал ту игру, которую от него ждут. В тренировках чувствуется его класс. Это качественный футболист, который поможет во второй части чемпионата. У нас есть традиция – коридор. Он через него прошёл, поэтому сейчас является полноправным членом команды», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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