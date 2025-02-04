Игрок ЦСКА Файзуллаев высказался о переходе на схему с четырьмя защитниками

Атакующий полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев поделился мнением о переходе красно-синих на схему с четырьмя защитниками.

«Зимние сборы всегда тяжёлые, потому что много нагрузок. Думаю, у нас идёт хорошая подготовка к сезону. Мы перешли на новую схему, изучаем её, нам нужно время. Пока никаких проблем нет, побольше с мячом — все в атаку, всё в оборону.

До этого так низко на поле не играл, только в тройке полузащиты в сборной. Я постараюсь показать сто процентов своей игры на восьмёрке. Но я с детства играл десятку, там тоже хорошо себя ощущаю», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме Игрок «Зенита» Ерохин прокомментировал победу над ЦСКА

Самые титулованные футбольные клубы России: