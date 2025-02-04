Игрок ЦСКА Пьянич прокомментировал поражение в матче с «Зенитом»

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич поделился мнением о поражении в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Зенитом» (2:2, 1:4 пен.).

«Мы очень хорошо работаем на сборах. ЦСКА неплохо смотрелся с «Зенитом», но можем играть лучше. Это была хорошая игра против хорошей команды. К сожалению, «Зениту» удалось сравнять на последних секундах, что привело к серии пенальти. Мы упорно тренируемся, нарабатываем новую схему», — передает слова Пьянича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На 49-й минуте счёт в игре открыл защитник «Зенита» Дуглас дос Сантос. На 57-й минуте полузащитник красно-синих Матвей Кисляк восстановил равновесие. На 88-й минуте нападающий Артём Шуманский вывел ЦСКА вперёд. На 90+3-й минуте форвард Александр Соболев забил второй мяч сине-бело-голубых в матче.