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Игрок ЦСКА Пьянич прокомментировал поражение в матче с «Зенитом»

Игрок ЦСКА Пьянич прокомментировал поражение в матче с «Зенитом»
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Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич поделился мнением о поражении в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Зенитом» (2:2, 1:4 пен.).

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 2
4 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 дос Сантос – 49'     1:1 Кисляк – 57'     1:2 Шуманский – 88'     2:2 Соболев – 90+3'    

«Мы очень хорошо работаем на сборах. ЦСКА неплохо смотрелся с «Зенитом», но можем играть лучше. Это была хорошая игра против хорошей команды. К сожалению, «Зениту» удалось сравнять на последних секундах, что привело к серии пенальти. Мы упорно тренируемся, нарабатываем новую схему», — передает слова Пьянича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На 49-й минуте счёт в игре открыл защитник «Зенита» Дуглас дос Сантос. На 57-й минуте полузащитник красно-синих Матвей Кисляк восстановил равновесие. На 88-й минуте нападающий Артём Шуманский вывел ЦСКА вперёд. На 90+3-й минуте форвард Александр Соболев забил второй мяч сине-бело-голубых в матче.

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