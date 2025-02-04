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Файзуллаев: ЦСКА может бороться за чемпионство — два года назад клуб преподнёс сюрприз

Файзуллаев: ЦСКА может бороться за чемпионство — два года назад клуб преподнёс сюрприз
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Атакующий полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев оценил перспективы красно-синих побороться за чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Если после сборов мы покажем хорошую игру — будем в тройке. За чемпионство продолжаем бороться. Два года назад ЦСКА преподнёс сюрприз и стал вторым, хотя зимой был пятым или шестым, если не ошибаюсь. Мы можем это сделать», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 31 очко и располагаются на шестой строчке.

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