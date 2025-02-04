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Миралем Пьянич: во второй части сезона ЦСКА покажет свой максимум

Миралем Пьянич: во второй части сезона ЦСКА покажет свой максимум
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Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич поделился ожиданиями от второй части сезона Российской Премьер-Лиги.

«Я приехал в Москву в конце сентября, полностью пропустил подготовку к сезону. Я старался адаптироваться как можно быстрее. Нынешнее сборы будут очень важны и полезны для меня. Стараюсь сделать всё возможное, чтобы хорошо играть во второй части сезона. Надеюсь, что мы с командой сможем достичь поставленных целей.

У нас были и хорошие, и плохие матчи. Но команда работает. Молодым игрокам нужен опыт. Действительно, ЦСКА мог набрать больше очков в первой части сезона. Во второй части РПЛ мы постараемся показать свой максимум», — передает слова Пьянича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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