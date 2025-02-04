Пьянич высказался о возможном продлении контракта с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич после поражения своей команды от «Зенита» (2:2 (пен. 1:4)) в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ в ОАЭ не исключил вариант продления контракта с армейцами по окончании нынешнего сезона.

«Мне очень нравится в Абу-Даби. Здесь мой дом, здесь живёт моя семья. Здесь одни из лучших условий в мире для предсезонных сборов.

Что касается моего контракта с ЦСКА, он действительно заканчивается в конце сезона. Однако есть опция продления на ещё один сезон. Давайте посмотрим, как будет складываться ситуация. Сейчас я сфокусирован только на ЦСКА. Поговорим об этом, когда сезон закончится. Сейчас моя цель — помочь клубу, а также передать мой опыт молодым игрокам. Я счастлив в ЦСКА. Мне очень нравится Москва», — передает слова Пьянича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На счету 34-летнего боснийца семь матчей за ЦСКА в нынешнем сезоне РПЛ, в которых он не сумел отметиться результативными действиями.