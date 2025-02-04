Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пьянич высказался о возможном продлении контракта с ЦСКА

Пьянич высказался о возможном продлении контракта с ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич после поражения своей команды от «Зенита» (2:2 (пен. 1:4)) в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ в ОАЭ не исключил вариант продления контракта с армейцами по окончании нынешнего сезона.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 2
4 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 дос Сантос – 49'     1:1 Кисляк – 57'     1:2 Шуманский – 88'     2:2 Соболев – 90+3'    

«Мне очень нравится в Абу-Даби. Здесь мой дом, здесь живёт моя семья. Здесь одни из лучших условий в мире для предсезонных сборов.

Что касается моего контракта с ЦСКА, он действительно заканчивается в конце сезона. Однако есть опция продления на ещё один сезон. Давайте посмотрим, как будет складываться ситуация. Сейчас я сфокусирован только на ЦСКА. Поговорим об этом, когда сезон закончится. Сейчас моя цель — помочь клубу, а также передать мой опыт молодым игрокам. Я счастлив в ЦСКА. Мне очень нравится Москва», — передает слова Пьянича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На счету 34-летнего боснийца семь матчей за ЦСКА в нынешнем сезоне РПЛ, в которых он не сумел отметиться результативными действиями.

Материалы по теме
Миралем Пьянич: во второй части сезона ЦСКА покажет свой максимум
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android