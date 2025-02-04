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Пьянич: такой клуб, как ЦСКА, всегда должен пытаться выиграть трофей

Пьянич: такой клуб, как ЦСКА, всегда должен пытаться выиграть трофей
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Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич высказался о борьбе московского клуба за Кубок России и чемпионство в Российской Премьер-Лиге в текущем сезоне.

— Кубок России важнее РПЛ?
— Трофей есть трофей. Выиграть Кубок или чемпионат — всегда круто. Все будут счастливы, если выиграем Кубок, то же самое и с РПЛ. Такой клуб, как ЦСКА, всегда должен пытаться выиграть трофей. У нас есть характер, амбициозная молодёжь, но, может быть, нам нужно больше опыта, — передает слова Пьянича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 31 очко и располагаются на шестой строчке.

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