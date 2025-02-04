Пьянич: такой клуб, как ЦСКА, всегда должен пытаться выиграть трофей

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич высказался о борьбе московского клуба за Кубок России и чемпионство в Российской Премьер-Лиге в текущем сезоне.

— Кубок России важнее РПЛ?

— Трофей есть трофей. Выиграть Кубок или чемпионат — всегда круто. Все будут счастливы, если выиграем Кубок, то же самое и с РПЛ. Такой клуб, как ЦСКА, всегда должен пытаться выиграть трофей. У нас есть характер, амбициозная молодёжь, но, может быть, нам нужно больше опыта, — передает слова Пьянича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 31 очко и располагаются на шестой строчке.