Игрок ЦСКА Пьянич: «Зенит» выиграл РПЛ шесть раз подряд не просто так

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич поделился мнением о санкт-петербургском «Зените».

«Что касается чемпионства, мы будем идти от игры к игре. «Зенит» — отличная команда, сейчас они опережают нас по очкам. Они выиграли РПЛ шесть раз подряд не просто так. Это действительно тяжёлый и качественный соперник. Вы сами видите это на поле.

В футболе возможно всё. Каждая команда готова и хочет сражаться за чемпионство. Также есть Кубок России, который ЦСКА хочет выиграть. Победы всегда важны, особенно для такого клуба как ЦСКА», — передаёт слова Пьянича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков.

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