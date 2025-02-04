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Конголезский нападающий «Акрона» Мавис Чибота вернулся в чемпионат Израиля

Конголезский нападающий «Акрона» Мавис Чибота вернулся в чемпионат Израиля
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Нападающий тольяттинского «Акрона» Мавис Чибота проведёт остаток нынешнего сезона в израильском клубе «Бней Сахнин», сообщает пресс-служба российской команды.

28-летний конголезец присоединился к «Акрону» в конце летнего трансферного окна, перейдя из тель-авивского «Хапоэля», и принял участие в пяти матчах РПЛ и ФОНБЕТ Кубка России, не отметившись результативными действиями.

Команда из Тольятти завершила первую часть нынешнего сезона РПЛ на девятой строчке, набрав 22 очка после 18 матчей. Это дебютный сезон для «Акрона» в элитном дивизионе чемпионата России.

Напомним, домашние матчи команда Заура Тедеева проводит в Самаре на «Солидарность Арене».

Вторая часть сезона-2024/2025 РПЛ стартует 28 февраля.

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