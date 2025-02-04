Семак оценил игру «Зенита» в победном матче с ЦСКА на Зимнем Кубке РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о минувшем матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с ЦСКА (2:2, 4:1 пен.).

«Хорошая игра. Что касается качества, то у нас не всё получается, и состояние, конечно, далеко не оптимальное. Но в целом хороший спарринг. Главное, что все живы, здоровы, никаких повреждений нет. На данном этапе это самое важное. Та работа, которая была запланирована для игроков — все сыграли столько, сколько мы хотели. Будем готовиться дальше», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

На 49-й минуте счёт в игре открыл защитник «Зенита» Дуглас дос Сантос. На 57-й минуте полузащитник красно-синих Матвей Кисляк восстановил равновесие. На 88-й минуте нападающий Артём Шуманский вывел ЦСКА вперёд. На 90+3-й минуте форвард Александр Соболев забил второй мяч сине-бело-голубых в матче.

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