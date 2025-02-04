Семак поделился впечатлениями от игры Луиса Энрике в матче Зимнего Кубка РПЛ с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о выступлении нападающего Луиса Энрике в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с ЦСКА (2:2 (4:1 пен.)).

«Думаю, хорошие. Конечно, он совсем немного тренируется с командой — буквально три дня потренировался в Катаре, два дня здесь. Конечно, пять дней — это недостаточно. Он потихонечку набирает форму, но видно, что хорошо понимает позицию. У него хорошие качества, хорошая скорость. Скоро он будет свежее, быстрее, и, думаю, он поможет нашей команде», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

«Зенит» объявил о переходе бразильского нападающего в понедельник, 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с санкт-петербургским клубом рассчитан на четыре года с опцией продления на один сезон. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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