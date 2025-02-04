Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» после восьми матчей в запасе

Пресс-служба «ПСЖ» в социальных сетях объявила стартовый состав команды на матч 1/8 финала Кубка Франции с «Ле-Маном», который пройдёт сегодня, 4 февраля, и начнётся в 23:10 мск.

Примечательно, что с первых минут на поле выйдет российский голкипер Матвей Сафонов, который провёл предыдущие восемь встреч «ПСЖ» во всех турнирах в запасе.

Фото: «ПСЖ»

Напомним, главный конкурент россиянина за позицию первого номера парижского гранда Джанлуиджи Доннарумма не попал в заявку на этот матч.

Отметим, что именно Сафонов стал главным героем предыдущей стадии Кубка Франции с «Лансом» (1:1, пен. 4:3), отразив два пенальти в послематчевой серии. Всего в нынешнем сезоне он провёл восемь матчей за парижан во всех турнирах, в трёх из них отыграв «на ноль».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ле-Ман» — «ПСЖ».