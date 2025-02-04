Новичок «Арсенала» Рейес: я один из лучших футболистов сборной Доминиканы

Новоиспечённый крайний нападающий тульского «Арсенала» Эдарлин Рейес ответил на вопрос, является ли он самым сильным футболистом в сборной Доминиканской Республики.

– Нет, я не самый лучший — скорее, один из лучших. Выделяюсь в своей стране и на международном уровне. В каждом клубе, где я играл, я держал уровень. Достаточно сказать, что из каждой команды, за которую я выступал, меня всегда вызывали в сборную.

– А кто самый сильный футболист в истории Доминиканы?

– На данный момент это Дорни Ромеро. В прошлом году он играл в Казахстане за «Актобе», а сейчас перешёл в «Боливар». Ромеро — лучший бомбардир сборной Доминиканы за всю её историю, — приводит слова Рейеса Metaratings.

Напомним, 27-летний футболист присоединился к тульской команде в минувшем январе. До этого Рейес играл за «Елимай» из Казахстана. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.

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