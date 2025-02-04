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Агент Влашича: рад, что с ЦСКА сняли трансферный бан

Агент Влашича: рад, что с ЦСКА сняли трансферный бан
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Футбольный агент Тончи Мартич, клиентом которого является бывший игрок ЦСКА Николо Влашич, прокомментировал снятие трансферного бана с московского клуба со стороны ФИФА.

«ЦСКА — порядочный клуб. Рад, что с него сняли трансферный бан. Это было плохое решение», — приводит слова Мартича «РБ Спорт».

Ранее запрет на регистрацию новых футболистов был наложен на ЦСКА из-за трансферного долга «Херенвену» за переход нигерийского вингера Чидеры Эджуке в московский клуб в 2020 году. Однако 27 января стало известно, что нидерландский клуб получил последнюю часть отступных за футболиста. Оставшаяся сумма в размере € 3,1 млн была переведена через бывшего игрока ЦСКА Виктора Давилу, после чего запрет был отменён.

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