Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Локомотиве» отреагировали на штраф Дзюбы в 250 тыс. рублей за интервью игрока

В «Локомотиве» отреагировали на штраф Дзюбы в 250 тыс. рублей за интервью игрока
Аудио-версия:
Комментарии

В пресс-службе «Локомотива» прокомментировали решение комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) назначить штраф для нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в размере 250 тыс. рублей за его интервью, которое было опубликовано в минувшем ноябре.

«Локомотив» всегда настаивал на том, что все субъекты футбола должны с уважением относиться друг к другу. Это касается непосредственно игры и поведения на футбольном поле, любых мероприятий, сопровождающих проведение матчей, прямого общения в ходе собраний, конференций, высказываний в средствах массовой информации. Наша жизнь не ограничивается только пределами футбольного поля или стадиона, в обществе — не только в футбольном, а в обществе в самом широком смысле этого слова — существуют нормы поведения и рамки приличия, преступать которые запрещено и наказуемо. На это и указал в своём вердикте комитет по этике РФС», — сообщили «Спорт-экспресс» в пресс-службе «Локомотива».

Напомним, в указанном интервью российский нападающий поделился взглядом на ситуацию с его уходом из «Локомотива», а также подверг критике генерального директора железнодорожников Владимира Леонченко. Дзюба выступал в составе железнодорожников с 2023 по 2024 год. За этот период он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и девятью результативными передачами.

Материалы по теме
В РФС объяснили, почему Дзюба был оштрафован на 250 тыс. рублей за резонансное интервью

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android