В «Локомотиве» отреагировали на штраф Дзюбы в 250 тыс. рублей за интервью игрока

В пресс-службе «Локомотива» прокомментировали решение комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) назначить штраф для нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в размере 250 тыс. рублей за его интервью, которое было опубликовано в минувшем ноябре.

«Локомотив» всегда настаивал на том, что все субъекты футбола должны с уважением относиться друг к другу. Это касается непосредственно игры и поведения на футбольном поле, любых мероприятий, сопровождающих проведение матчей, прямого общения в ходе собраний, конференций, высказываний в средствах массовой информации. Наша жизнь не ограничивается только пределами футбольного поля или стадиона, в обществе — не только в футбольном, а в обществе в самом широком смысле этого слова — существуют нормы поведения и рамки приличия, преступать которые запрещено и наказуемо. На это и указал в своём вердикте комитет по этике РФС», — сообщили «Спорт-экспресс» в пресс-службе «Локомотива».

Напомним, в указанном интервью российский нападающий поделился взглядом на ситуацию с его уходом из «Локомотива», а также подверг критике генерального директора железнодорожников Владимира Леонченко. Дзюба выступал в составе железнодорожников с 2023 по 2024 год. За этот период он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и девятью результативными передачами.

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