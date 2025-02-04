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Форвард «Браги» Брума, которым в 2019 году интересовался «Спартак», перешёл в «Бенфику»

Форвард «Браги» Брума, которым в 2019 году интересовался «Спартак», перешёл в «Бенфику»
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Нападающий Арминду Брума перешёл из «Браги» в лиссабонскую «Бенфику», подписав контракт с «орлами» до 2028 года.

«Счастлив быть здесь и представлять этот замечательный клуб. Я думаю, сейчас самое время приехать сюда. Чтобы продолжать трудиться и приносить много радости болельщикам и членам клуба. С нетерпением жду начала работы», — приводит слова Брумы официальный сайт «Бенфики».

В 17 матчах чемпионата Португалии нынешнего сезона 30-летний форвард забил семь голов и сделал пять результативных передач за «Брагу».

Напомним, в 2019 году Брума входил в сферу интересов московского «Спартака». Сообщалось, что красно-белые предлагали игроку контракт, по которому его заработная плата составила бы € 2 млн в год.

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