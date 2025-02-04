Черданцев сообщил, что возможный новичок «Зенита» Саласар мог быть на игре команды с ЦСКА

Известный российский комментатор Георгий Черданцев допустил, что потенциальный новичок «Зенита» Родриго Саласар мог быть на трибунах во время минувшего матча Winline Зимнего Кубка РПЛ с ЦСКА (2:2 (4:1 пен.)). На текущий момент уругвайский футболист является игроком «Браги».

«Мы видели на трибунах человека, похожего на Саласара. Возможно, завтра мы услышим некоторую любопытную информацию о трансфере уругвайца из «Браги», — сказал Черданцев в эфире «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Зенит» заплатит португальскому клубу € 15+5 млн за трансфер 25-летнего полузащитника.

В нынешнем сезоне Саласар сыграл за «Брагу» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующий трудовой контракт игрока с нынешним клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 16 млн.

Самые титулованные футбольные клубы России: