Андрей Талалаев оценил новичка «Балтики» Брайана Хиля после матча со сборной КНДР

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев оценил игру новичка команды, нападающего Брайана Хиля, в товарищеском матче со сборной КНДР (1:1).

— Брайан Хиль сегодня сыграл чуть больше 30 минут. Честно говоря, как-то не очень пока запомнился. Ещё идёт адаптация?

— Мы планомерно его подводим. Человек приехал из другого чемпионата, имел отпуск всего восемь дней, у нас сразу влился в работу, получил микроповреждение. Нет смысла сегодня демонстрировать все его достоинства. То, что он умеет, мы знаем, и уверены, что это реализуем. Мы постепенно подведём его к чемпионату. А вообще это задумка, чтобы он адаптировался к России — кухне, культуре, — и уже в Премьер-Лиге стал грозной силой, — приводит слова Талалаева Metaratings.

В 2024 году Брайан Хиль провёл за колумбийский «Депортес Толима» 40 матчей, в которых смог забить 14 мячей. Контракт 23‑летнего нападающего с калининградским клубом рассчитан до лета 2029 года.