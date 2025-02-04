«Аталанта» арендовала у «Болоньи» австрийского защитника Стефана Поша

Защитник «Болоньи» Стефан Пош перешёл в «Аталанту» на правах аренды до 30 июня 2025 года с возможностью выкупа, сообщает официальный сайт бергамасков.

За «Болонью» 27-летний австриец выступал в течение трёх сезонов, проведя в общей сложности 75 матчей в Серии А, забив семь мячей и сделав четыре результативные передачи. До этого он защищал цвета немецкого «Хоффенхайма».

На данный момент «Аталанта» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 47 очков после 23 игр. «Болонья» идёт на седьмой строчке с 37 очками.

Примечательно, что обе команды играют между собой в эти минуты в рамках четвертьфинала Кубка Италии, а Стефан Пош уже успел попасть в запас «Аталанты» на эту встречу.